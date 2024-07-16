В Куликово завершили укрепление восточной части побережья (фото)

В посёлке Куликово под Зеленоградском завершили укрепление восточной части побережья. Об этом «Балтберегозащита» рассказала в своём телеграм-канале.
Учреждение отметило, что в рамках второго этапа аварийно-восстановительных работ планируется укрепить три участка общей протяжённостью 2,3 метра. На данный момент работы на восточной части берега завершены, его длина составила 544 метра.
«Подрядчик активно трудится на западном участке берега длиной 898 м, расположенном восточнее реки Забава. На всем протяжении участка забит упорный ряд из деревянных свай и осуществляется укладка каменной бермы. Полностью выполнено 130 метров конструкции западного участка», — говорится в посте группы.Вторым этапом берегоукрепления в Куликово занимается компания «Амберстрой». С ней заключили контракт на сумму 299 млн рублей. Согласно контракту, работы должны завершить в мае 2025 года.