Власти Таиланда сделали постоянным 60-дневный безвизовый въезд для россиян

В Таиланде временно действовавший 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ стал постоянным. Соответствующий приказ МВД Таиланда был одобрен премьером страны Сеттхой Тхависином, пишет «Коммерсант».

Безвизовый въезд в Таиланд на 60 дней разрешен для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, США и стран Евросоюза.

Как напоминает информагентство, в октябре 2023 года власти Таиланда продлили срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 60 дней. В период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го было разрешено безвизовое нахождение в стране для граждан России сроком на 90 дней.