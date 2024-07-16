Синоптики прогнозируют в Калининградской области грозы, ливни, шквалы и град

Синоптики предупредили жителей Калининградской области о возможном ухудшении погоды к вечеру вторника, 16 июля. Риск связан с вероятностью гроз, ливней, шквалов и града, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В дневные часы ожидается развитие как локальных, так и организованных «конвективных штормов на территории Польши, которые ближе к вечеру (в районе 17-19:00) подойдут к юго-западной границе региона (Багратионовский, Зеленоградский районы)», уточнили синоптики. По их прогнозу, грозовые системы будут смещаться в северном и северо-восточном направлении.

«Допустимый риск для западной, центральной и южной части региона (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Гвардейский, Правдинский, Черняховский, Озерский районы), в том числе для Калининграда связан с вероятностью гроз с риском формирования шквалов с порывами до 17-23 м/с, выпадением града диаметром до 2-4 сантиметров и риском выпадения большого количества осадков преимущественно в вечерние часы вторника», — отметили метеорологи.