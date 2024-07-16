Калининградские медики заменили аортальный клапан сердца 87-летнему пациенту (фото)

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Фото: страница Федерального Центра высоких медицинских технологий в соцсети «ВКонтакте»

Врачи федерального Центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники заменили аортальный клапан сердца 87-летнему пациенту. Высокотехнологичное вмешательство специалисты провели на работающем сердце, использовав методику TAVI — транскатетерной имплантации аортального клапана. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Роберт Пулыньш из Гвардейска. На протяжении долгих лет мужчина страдает хроническим атеросклерозом, поразившим стенки многих сосудов. Четыре года назад наши специалисты уже спасли жизнь Роберту Робертовичу, предотвратив инфаркт с помощью операции маммарокоронарного шунтирования. Спустя время помощь потребовалось снова — у пациента диагностировали стеноз аортального клапана. Клапан практически перестал работать», — говорится в сообщении.

«Это жизнеугрожающее состояние, — пояснил заместитель главного врача по хирургии ФЦВМТ Виктор Цой, — Единственным выходом является протезирование аортального клапана. Традиционный способ замены — операция на открытом сердце с искусственным кровообращением. Нашему пациенту 87 лет, плюс сопутствующие заболевания. Таким больным в большинстве клиник в операции отказывают. Мы же несколько лет назад внедрили и используем миниинвазивную технологию ТAVI. Это транскатетерная имплантация, когда новый клапан через небольшой разрез в сложенном виде доставляется к сердцу по сосудам, затем устанавливается и раскрывается в необходимой позиции. Проводится операция на работающем сердце, под рентген-контролем».

Операция прошла успешно. Спустя несколько недель восстановления пациент сообщил, что полон сил и мечтает вновь вернуться к садоводству.

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