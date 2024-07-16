Горвласти расторгли договор с подрядчиком на установку контейнерных площадок

Калининградская администрация в одностороннем порядке расторгла договор с компанией-подрядчиком «Еврокомфорт», которая должна была приступить к работам по установке контейнерных площадок для сбора твёрдых отходов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Вадим Борисов на оперативном совещании мэрии во вторник, 16 июля.

По словам главы администрации Елены Дятловой, контракт на исполнение был заключён для пяти контрольных площадок, но подрядчик не приступил к работе и не вышел на связь с администрацией. На данный момент идёт процесс включения подрядчика в реестр недобросовестных. «У нас есть непреложное правило: если мы делаем расторжение в одностороннем порядке, то это обязательное включение в реестр недобросовестных. Нельзя обманывать государство», — заявила Дятлова.

С момента включения в реестр компания ООО «Еврокомфорт» не сможет заключать новые контракты на территории Российской Федерации.

Связаться с представителем компании «Новому Калининграду» не удалось.