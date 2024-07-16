Горвласти решили оставить одну линию трамвайных рельсов на Пролетарской (фото)

В администрации Калининграда рассказали о новой схеме двустороннего движения на улице Пролетарской. Согласно исследованиям, время движения из северо-восточной части города в центр может сократиться на 32%. При этом, как сообщил во вторник журналистам первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков, на улице останется одна линия трамвайных рельсов на случай организации реверсивного движения электротранспорта.

Для новой организации движения проводились натурные обследования улицы Пролетарской, прилегающих кварталов и транспортных узлов, а также учитывались результаты того, как распределяются транспортные потоки утром и вечером. «В первой части мы можем сделать Пролетарскую до улицы Тельмана, вторым этапом уже можно будет выходить через улицу Азовского на Горького. Там более глобальные мероприятия, в том числе с устройством перекрёстка на улице Горького, поэтому мы этот вопрос пока не рассматриваем», — сообщил Шлыков.

На данный момент власти не могут назвать точную дату начала работ на улице Азовской. «Мероприятия с переустройством перекрёстка Азовского и Горького довольно большие, дорогостоящие. Сейчас, в течение текущего года мы это не делаем. Возможно, при хорошем наполнении бюджета на 2025 год это произойдет», — подчеркнул Шлыков.

Трамвайные пути при этом демонтируют не полностью. «Это делается для того, чтобы транспортные потоки равномерно распределялись по улице. Можно было оставить так, как есть, но для того, чтобы сократить хвост [из автомобилей], который образовался, <...> мы сделали этот буфер с заездом на одну линию трамвайного полотна. Вторая линия при этом остаётся. Там, при необходимости, можно организовать реверс, как и на Тельмана, и на Фестивальной аллее. В данном случае мы, сохраняя трамвайную полосу, можем использовать реверс», — сообщил Шлыков. Также он отметил, что существующее покрытие снимается, чтобы автобус мог останавливаться ближе к остановке.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на отрезке улицы Пролетарской от башни «Врангель» до перекрёстка с улицей Тельмана демонтируют трамвайные рельсы. Глава администрации Елена Дятлова также сообщала журналистам о планах ввести на этом отрезке двустороннее движение.