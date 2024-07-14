На улице Пролетарской демонтировали трамвайные рельсы (фото)

На улице Пролетарской демонтировали трамвайные рельсы (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде на отрезке улицы Пролетарской от башни «Врангель» до перекрестка с улицей Тельмана (в этом месте по выходным обычно собираются торговцы блошиного рынка) демонтируют трамвайные рельсы.

О планах ввести на этом отрезке двустороннее движение глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала журналистам еще 18 июня. Однако когда у нее спросили, предусматривает ли расширение полос демонтаж трамвайных рельсов, она ответила отрицательно.

«Сегодняшняя ширина улицы Пролетарской позволяет осуществлять двустороннее движение», — поясняла она.

Напомним, что с предложением расширить улицу Пролетарскую еще в 2013 году выступал бывший мэр города Александр Ярошук.

«Конкретно нас интересовали улицы Тельмана и Пролетарская, где поток машин почти такой же, как на Невского. На Пролетарской вообще нужно открывать двустороннее движение, — заявлял бывший мэр. — Комитет городского хозяйства, который возглавляет Сергей Мельников, предложил положить туда асфальт».

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