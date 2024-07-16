Первый этап благоустройства Каштанового парка обещают запустить в октябре

Первый этап благоустройства Каштанового парка обещают запустить в октябре
Изображение: «Балтситисервис»
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Благоустройство Каштанового парка в Калининграде планируют начать в октябре этого года, и работы власти намерены разбить на три этапа. Об этом журналистам во вторник, 16 июля, сообщил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

«По этой территории ориентировочно в октябре текущего года мы приступим к первому этапу благоустройства, — заявил Шлыков. — Сейчас мы проводим заключительные мероприятия по выведению сметы, по подготовке документов к торгам. Елена Ивановна [Дятлова] нам поручение давала в октябре месяц выйти уже на первый этап благоустройства, который будет начинаться от улицы Пролетарской и доходить до башни „Врангель“ и чуть-чуть туда метров сорок».

Второй этап, по словам Шлыкова, будет доходить до улицы Партизанской, а третий — от Партизанской до недостроенной гостиницы на Горького. Параллельно с первым этапом, как уверяет Шлыков, появится пешеходный переход через улицу Пролетарскую к скульптурам морских животных.

Что касается недостроенной гостиницы «Домина» на Горького, то по ней, как добавил Шлыков, «активно работает корпорация «Туризм РФ».

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем объект заживет наконец-то той жизнью, которая предназначалась для него», — заключил чиновник.

Все благоустройство Каштанового парка, по словам того же Игоря Шлыкова, может либо закончиться в 2025 году, либо растянуться на несколько лет.

«Если бюджет будет напряженный, мы будем передвигать это на 2026-й. Пока планы у нас на 2025-й. Первый контракт будет в первую очередь, а вторую и третью мы, может быть, совместим. Все зависит от того, получим ли мы достаточный бюджет», — добавил Шлыков.

Впервые проект благоустройства Каштанового парка был презентован в ноябре 2021. На экспертизу документацию отправили в сентябре 2022 года. Ожидалось, что проект пройдёт её к концу октября. Положительное заключение госэкспертизы проект (его разработкой занималась компания экс-главного архитектора области Александра Башина «Балтситисервис») получил лишь в апреле 2023 года. На благоустройство планировалось потратить 191 млн рублей, а сами работы хотели провести в 2023-2024 годах.

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