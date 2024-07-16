Елена Дятлова объяснила, почему ул.Красная была принята с недочётами

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Глава администрации Елена Дятлова прокомментировала ситуацию с улицей Красной, принятой с недочётами. Улица, по ее словам, будет поддерживаться подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Об этом Дятлова сообщила журналистам во вторник, 16 июля.

«Есть недоделки по улице Красной. Приняли её для того, чтобы уже поставить на содержание», — сказала Дятлова. Она отметила, что существует муниципальный контракт, в котором прописан пятилетний гарантийный срок. «Пять лет, собственно, улица Красная будет поддерживаться данным подрядчиком в нормативном состоянии», — добавила Дятлова, заметив, что все замечания устраняются после предъявления недоделок.

В конце декабря на слова о поломанной плитке и криво уложенной брусчатке на улице Красной горвласти говорили, что «трагедии делать не нужно". Перед сдачей улицы местные жители по-прежнему жаловались на плитку и брусчатку, а представитель компании-подрядчика заявил о том, что объект будет сдан после реконструкции до конца апреля. Отметим, что после сдачи от калининградцев продолжают поступать жалобы на состояние улицы.



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