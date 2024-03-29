Движение по ул. Красной обещают полностью открыть в ближайшие недели

Движение по ул. Красной обещают полностью открыть в ближайшие недели
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград, декабрь 2023 года
Все новости по теме: Ремонт дорог

Движение по улице Красной в Калининграде полностью откроют в апреле. Об этом сообщает муниципальная газета «Гражданин» со ссылкой на представителя компании-подрядчика.

«Сейчас работы на объекте завершаются. В апреле полностью запустим движение. Часть замечаний уже устранили», — отметил Георгий Мнацаканов, представляющий компанию «Мосинжиниринг», которая ведёт работы. Сейчас для автомобилистов закрыт участок от ул. Карла Маркса до Чернышевского, где заканчивают обустройство дорожного полотна.

Аукцион по капремонту улицы от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) еще в октябре 2022 года выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключен на 200 млн рублей при стартовой цене торгов в 202 млн. Реконструкция началась год назад, в апреле 2023 года. Красная — одна из немногих улиц в Калининграде, где после ремонта решили оставить брусчатку.

Работы сопровождают скандалы: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.

Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на протяжении от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства» и заявляли, что «трагедии делать не нужно».

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