Горвласти заставляют подрядчика заменить погибшие деревья на Тихоокеанской

Погибшее компенсационное озеленение на улице Тихоокеанской в микрорайоне имени Александра Космодемьянского подрядчика заставят восстановить. Об этом во вторник, 16 июля, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



Чиновница напомнила, как проходит работа по приемке зеленых насаждений и отметила, что приняты высаженные деревья не были.

«В рамках компенсационного озеленения происходит высадка зеленых насаждений. Далее у нас создана приемочная комиссия, и возглавляет ее комитет жилищно-коммунального хозяйства. Именно на нем лежит функция по озеленению. Коллеги вышли в апреле этого года и не приняли это компенсационное озеленение. Это означает только одно, что рубочный билет не закрыт. Значит, высаживаем зелёные насаждения мы весной и осенью. Осенью у организации будет попытка номер два высадить зелёные насаждения. Работа комиссии заканчивается в конце ноября».

Дятлова добавила, что если подрядчик до ноября не высадит новые деревья, которые удовлетворят комиссию, горвласти «перейдут к судебному процессу».