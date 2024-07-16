Бумер из Росгвардии Калининграда стал лучшей патрульно-розыскной собакой в СЗО (фото) (видео)

Фото: Росгвардия Калининграда

В Ленинградской области завершился чемпионат по многоборью кинологов на первенство Северо-Западного округа Росгвардии среди специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками. Три «золота» соревнований завоевала служебная собака по кличке Бумер. Бельгийская овчарка признана лучшей патрульно-розыскной собакой в Северо-западном округе, а также самой послушной и эффективной защитной собакой, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.



Участие в чемпионате приняли росгвардейцы из воинских частей и подразделений ОМОН территориальных управлений округа, дислоцированных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Великом Новгороде, а также представители центра кинологической службы регионального УМВД и службы безопасности РЖД.

Специалисты-кинологи со своими служебными собаками соревновались в задержании условного нарушителя, обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади и в нежилых зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки, демонстрировали общедисциплинарный курс дрессировки.