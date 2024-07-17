Погода в Калининграде 17 июля

Погода в Калининграде 17 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в среду, 17 июля, в Калининградской области ожидается теплая и облачная с прояснениями погода без осадков (вероятность дождя, по данным Гидрометцентра России, 0%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +26°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём будет всего на градус прохладнее, чем в центре, и примерно на три градуса ниже, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается +25°C (ночью +19°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +28°C днём и около +18°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в среду будет пасмурно и без осадков. Утром температура составит +21,7°C, днем повысится до +24,3°C, а вечером ожидается +24,4°C. Ветер будет меняться с южного на юго-западный, влажность 98%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду в дневные часы в Калининграде и области будет около +24...+26°С.

«На побережье и западе региона около +22...+24°С, переменная облачность и местами не исключены небольшие кратковременные дожди (на большей части области без существенных осадков). Ветер преимущественно западный (переменный на северо-западный/юго-западный), 4-8 м/с», — поясняют эксперты.

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