В Калининграде начали тестировать комплексы фиксации нарушений ПДД

Власти Калининграда приступили к тестированию мобильных комплексов фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Мэрия отметила, что уже с 17 июля водители, которые паркуют свои автомобили в зоне действий запрещающих знаков, остановочных карманах и на тротуарах, получат первые «письма счастья». Комплекс фиксации нарушений ПДД разработали две российские компании.

«Кроме того, мы связались ещё с одним заводом-изготовителем, и на следующей неделе тот также оснастит один из наших автобусов и одну из легковых машин подобной аппаратурой. Подводить итоги эксперимента будем в сентябре вместе с ГИБДД и правительством области», — написала администрация.