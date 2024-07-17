Минобороны сдаёт в аренду военный городок около «Русской Европы»

Фотографии с сайта ГИС «Торги»

Министерство обороны РФ сдаёт в аренду военный городок около жилого комплекса «Русская Европа» в Калининграде. Аукцион размещён на сайте ГИС «Торги».

Согласно карточке, на территории расположены семь нежилых зданий, отведённых под хранилище техники. В проекте контракта указано, что арендуемый объект необходимо использовать по назначению. Участок находится на улице Краснодонской напротив квартала «Русская Европа».

Землю военного городка общей площадью в 15,7 тыс. кв. м. сдают сроком на 5 лет. Начальная цена лота составляет 733,6 тыс. рублей, шаг аукциона — 36,6 тыс. рублей. Торги назначены на 2 августа 2024 года.

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