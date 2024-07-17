«Калининградтеплосеть» сообщила о переносе плановой остановки РТС «Северная»

«Калининградтеплосеть» перенесла сроки плановой остановки районной тепловой станции «Северная». Об этом сообщили в телеграм-канале муниципального предприятия в среду, 17 июля.

Согласно новому графику, отключение горячей воды на РТС «Северная» запланировано на неделю позже — с 7 по 20 августа. По сообщениям «Калининградтеплосети», решение принято в связи с капитальным ремонтом трубопроводов на второй магистрали тепловой станции. Из-за увеличения сроков поставки необходимых материалов руководство предприятия попросило городскую администрацию о переносе дат остановки котельной.

«Отметим, что традиционно часть потребителей крупнейшей городской тепловой станции при наличии технической возможности будет переключена на другие тепловые источники, что позволит избежать отключения горячей воды», — говорится в посте.