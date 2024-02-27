«Калининградтеплосеть» опубликовала график отключений горячей воды по адресам

В «Калининградтеплосети» сформировали подробный график отключения горячей воды летом. Информация об этом опубликована в Telegram-канале муниципального предприятия.



В графике указаны периоды отключения для каждой улицы города. Дату по конкретному адресу можно посмотреть в файле по ссылке или на сайте «Калининградтеплосети» в таблице «Список МКД и график проведения профилактических работ на тепловых источниках в летний период 2024 года», выложенной в разделе «Отключения».

Как сообщалось ранее, профилактический ремонт теплостанций запланирован в следующие периоды:

— РТС «Северная» — с 31 июля по 13 августа;

— РТС «Красная» — с 29 мая по 11 июня;

— РТС «Восточная» — с 26 июня по 9 июля;

— ТЭЦ-1 (магистрали № 1 и № 2) — с 31 июля по 13 августа;

— ТЭЦ-1 (магистраль № 3) — с 26 июня по 9 июля;

— РТС «Южная» — с 22 мая по 4 июня;

— РТС «Цепрусс» — с 15 мая по 28 мая;

— ТЭЦ-2 — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Балтийская» — с 19 июня по 2 июля;

— РТС «Прибрежная» — с 5 июня по 18 июня;

— РТС «Горького, 166» — с 14 августа по 27 августа;

— РТС «Чкаловск» — с 17 июля по 30 июля;

— котельная ООО «Балтптицепром» (микрорайон А. Космодемьянского) — с 3 июля по 16 июля.