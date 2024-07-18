Погода в Калининграде 18 июля

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Погода в Калининграде 18 июля

В четверг, 18 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснением погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +15°С. Скорость ветра составит от 1 до 6 м/с с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 765 мм рт.ст. Относительная влажность 86%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +21°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +18°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в столице региона ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +22°С, ночью — до +16,6°С. Влажность — до 98%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «синоптическая обстановка во второй половине недели принесёт нам довольно стабильную и комфортную погоду без каких-либо существенных отклонений от климатической нормы в плане температурного фона, что поспособствует приятному нахождению на улице».

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