Горвласти хотят благоустроить территорию, не выигравшую в городском голосовании (фото)

Администрация Калининграда ищет подрядчика для обустройства спортивной площадки в районе дома № 127 на ул. Куйбышева. На работы выделено порядка 11,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



В планах властей залить травмобезопасное покрытие, обустроить подходы и освещение, поставить несколько тренажёров, сообщила пресс-служба горадминистрации. Там также отметили, что пользоваться спортплощадкой смогут все жители микрорайона.







Заявки на участи в торгах принимаются до 24 июля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 26 июля. На работы отводится 120 дней с даты заключения договора. Заказчик — «Молодёжный центр».

Площадка входила в перечень территорий, за благоустройство которых калининградцы могли проголосовать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Причём, добавили её уже после формирования основного списка из 55 объектов. Однако победителем эта территория не стала. За благоустройство площадки проголосовало 438 человек.