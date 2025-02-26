В Калининграде изменили формат голосования за благоустройство территорий

В Калининграде изменился формат голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом журналистам во вторник, 26 февраля, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Сейчас до конца марта на Госуслугах открыт сервис „Мой выбор, моё будущее“, который собирает мнения жителей, какие территории должны быть включены, — пояснила чиновница. — Процедура поменялась. Если в предыдущие годы администрация самостоятельно формировала перечень территорий, которые были включены в программу благоустройства, а потом предлагала проголосовать, то в этом году всё изменилось. Если сейчас вы зайдете на сайт Госуслуг, то там есть функция взять территорию, которую нужно включить в этот список. А потом у администрации будет время сформировать весь список, учитывая предложение конкретного гражданина».

Дятлова отметила, что предложенные территории вначале будут оцениваться с точки зрения принадлежности к муниципалитету. Сбор предложений, по её словам, будет проводиться до 23 марта.

«Если жители города Калининграда по незнанию просто укажут пустые территории, которые не будут находиться в муниципальной собственности, понятно, что такого рода предложения в благоустройство не войдут», — заключила она.