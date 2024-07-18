В Калининградской области отказались от пофамильного увековечения георгиевских кавалеров

На мемориальных табличках, которые собираются изготовить в рамках подготовки к 110-летию начала Первой мировой войны и разместить в храме Всех Святых в Гусеве, не будет фамилий участников Гумбинненского сражения, ставших георгиевскими кавалерами по результатам битвы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил исполняющий обязанности директора Историко-художественного музея Сергей Якимов.



По его словам, от планов проведения мероприятий никто не отказывается, и уже определена дата открытия мемориальных табличек. Однако будут они не в том виде, в каком были презентованы изначально.

«Вы подняли такую очень важную тему, — сообщил Якимов. — Так как не только вы, но и другие вступили в дискуссию, было принято решение, что таблички будут посвящены русскому воинству. Не отдельным людям и персоналиям, а частям и соединениям, принимавшим участие в Каушенском бою и в Гумбинненском сражении. Это по-прежнему будут шесть досок. Они уже нарезаны. Сейчас смальта из Петербурга, орлы медные или бронзовые, но очень красивые, они уже отлиты».

Якимов добавил, что работа по персоналиям будет продолжена. По его словам, эксперты еще проработают исторические документы и соберут всех георгиевских кавалеров в единый реестр.

«Этот список будет представлен в электронном виде, — пояснил историк. — Это будет экран, и на экране будут эти фамилии. Может быть, если сил хватит, с развернутой биографией, изложением их жизненным пути. У нас ведь дискуссия возникла из-за того, что сегодня он за Россию, завтра он там, я не знаю, белый, красный или зеленый. В общем, персоналии будут развернуты, но не сейчас, не в августе, мы просто не успеем сделать такой объем».

Якимов сообщил, что в реестр будут включены не только офицеры, как это предполагалось изначально, но и нижние чины.

«Там будут все георгиевские кавалеры от нижних чинов до самых больших руководителей этого события. Видите, мы уткнулись вот в эти персоналии, и началась битва общественная: эти за этих против этих. Тогда мы и решили сделать таблички русскому воинству, полкам и соединениям. Там же много было именных полков — все они будут обозначены».