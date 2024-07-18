Регион вошёл в число лидеров по количеству нормативных дорог в СЗФО

В Калининградской области доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 66,1%. В среднем по России нормативным требованиям отвечают 54,4% дорог, в Северо-западном округе — 44,8%. Об этом сообщает Калининградстат.

По показателю дорог, соответствующих нормативным требованиям, область находится на 19 месте в России, а в Северо-Западном федеральном округе — на втором.



Как отмечает Калининградстат, в 2023 году протяжённость дорог общего пользования в Калининградской области составила 9102 километра, из них 7835,8 — дороги с твёрдым покрытием, 5654,2 километра дорог в регионе — с усовершенствованным покрытием.