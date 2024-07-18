Калининградцы жалуются на «ужасную вонь» в городе

Продолжение: Минсельхоз: в Калининграде воняет из-за органических удобрений на полях
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Жители Калининграда в четверг вечером сообщают о неприятном запахе в городе. Жалобы на «ужасную вонь» поступают из Ленинградского и Центрального районов областного центра. В администрации округа информацию пока не комментируют.

Два года назад, в июле 2022 года калининградцы также жаловались, что чувствуют неприятный запах. О вони сообщали жители практически всех районов города. В администрации «Новому Калининграду» тогда сообщили, что в курсе проблемы.

В августа первый замглавы администрации Игорь Шлыков сообщил, что неприятный запах был из-за того, что фермеры недалеко от регионального центра удобряли поля.

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