Власти пообещали садоводам Гурьевска оставить возможность строить дома

Власти Калининградской области пообещали садоводам Гурьевского округа при разработке Правил землепользования и застройки отказаться от зоны Сх-5, которая разрешает огородничество и запрещает строительство. Об этом сообщил «Новому Калининграду» председатель товарищества собственников недвижимости «Мираж» Игорь Давыдкин. 

По словам руководителя ТСН, он обратился в чат в телеграме врио губернатора Алексея Беспрозванных, и ему пришёл ответ, что проект ПЗЗ будет доработан. «В министерстве градостроительной политики рассказали, что, учитывая мнение жителей, вместе с профильной комиссией приняли решение доработать проект Правил землепользования и застройки. Территории, расположенные в границах зоны Сх-5 и зоны Сх-4, будут приводить к одной территориальной зоне „Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ“ с индексом Сх-4. Вид разрешенного использования будет „Ведение садоводства“, которое допускает строительство индивидуальных жилых домов», — говорится в ответе.

Ранее садоводы рассказал «Новому Калининграду», что в соответствии с новыми картами зонирования участки Сх-3 планируется перевести в зону Сх-5, которая запрещает капитальное строительство. По словам Давыкина, изменение назначения земельных участков могло коснуться 130 садоводческих товариществ округа.



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