Погода в Калининграде 19 июля

Днем в пятницу, 19 июля, в Калининградской области ожидается теплая и облачная с прояснениями погода без осадков (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 0%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +23-24°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.



На побережье днём будет на пару градусов прохладнее, чем в центре и на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается +22°C (ночью +16°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +24°C днём и около +13°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в пятницу будет пасмурно, но без осадков. Утром температура составит +19,5°C, днем повысится до +21,9°C, а вечером ожидается +19,5°C. Ветер западный, слабый, влажность 89%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу в дневные часы в Калининграде и области будет +23...+25°С, на побережье и западе региона около +20...+23°С, переменная облачность и без существенных осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 4-8 м/с, в порывах до 10-12 м/с.

«В конце недели синоптическая обстановка „подарит“ нам довольно приятную погоду. Благодаря влиянию умеренных воздушных масс на периферии гребня антициклона, смещающегося от западной Европы к Прибалтике, будет преобладать комфортный температурный фон, который в пятницу окажется сопоставим с климатической нормой, а на выходные, как раз для пляжного отдыха, будет чуть выше климатической нормы. Существенных осадков при этом по области не ожидается, также стихнет градиентный ветер, который наблюдался над регионом в четверг. В общем — прекрасная летняя погода без каких-либо существенных отклонений от средних многолетних значений для пика летнего сезона», — заключают эксперты.