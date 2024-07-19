Калининградские власти разрабатывают трехлетний план по ремонту тротуаров

В Калининграде собираются разработать долгосрочный план по масштабному ремонту тротуаров. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



«В настоящее время программа формируется: определяется предварительный перечень объектов для капитального ремонта, объём необходимых работ и финансирования, которое будет предусмотрено в бюджетах на 2025-й и последующие годы. Приступить к реализации Программы планируется в 2025 году», — пояснили в пресс-службе в ответе на официальный запрос.

Уточняется, что поручение разработать такой план было дано Алексеем Беспрозванных, временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, по итогам рабочего выезда в микрорайон Прибрежный в начале июля.

В правительстве напомнили, что в настоящее время в Калининграде продолжается реализация уже действующей с 2023 года городской программы ремонта тротуаров, в рамках которой в первый год было отремонтировано 16 тротуаров.

«В 2024 году в процессе реализации находятся 40 тротуаров. Запланирован до конца года ремонт 27 тротуаров общей протяженностью порядка 8 километров», — добавили в правительстве.

В пресс-службе горадминистрации «Новому Калининграду» пояснили, что объем тротуаров, включенных в программу будет понятен лишь этой осенью. Сама же эта программа, реализацию которой, как ожидается, будет совместно финансировать муниципальный и региональный бюджет, рассчитана на три года.