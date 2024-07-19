В регионе составили список самых опасных зон с отбойными течениями







Иллюстрация: паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области»

Формированию отбойных течений способствует подводный рельеф с чередующимися отмелями и ямами. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«С разрывными течениями можно встретиться на любом участке калининградского побережья, но самая опасная зона — Балтийск и окрестности (Мечниково, Павлово и др.). На побережье от военного полигона „Хмелевка“ (в районе Приморска) до Балтийска, а также на Балтийской косе особенности подводного рельефа таковы, что здесь отмели чередуются с ямами. Такой рельеф, напоминающий стиральную доску, создает благодатную почву для формирования разрывных течений», — говорится в сообщении.

Отбойные течения — это мощные потоки воды, которые движутся перпендикулярно берегу, напомнили в паблике. Как правило, они формируются на участках, где есть песчаные косы, отмели, рифы, волнорезы, дамбы или пирсы. Из-за особенностей рельефа вода не может вернуться в водоём равномерно, поэтому основной поток с большой скоростью устремляется в пролив между препятствиями и угасает сразу за ними.

Иногда отбойное течение можно заметить с берега. Оно может выглядеть как полоса бурлящей воды, перпендикулярная береговой линии, участок воды у берега, который темнее или светлее, чем остальная водная поверхность, быстро уплывающие от берега пена, скопление водорослей, мусор, пробелы в линии прибоя шириной несколько метров, где нет волн. Около 80% опасных спонтанно возникающих отбойных течений никак визуально себя не проявляют.

В паблике также напомнили основные правила поведения при попадании в отбойное течение:

1) не нужно грести против течения, теряя запасы энергии, плыть нужно в сторону, параллельно пляжу,

2) если вы гребёте по правилам — в сторону, а выбраться не удаётся, значит рип (зона отбойного течения) широкий, нужно прекратить тратить силы и паниковать (обратное течение обычно недолгое и уже через 3-4 минуты прекращается, после этого следует отплыть на 50-100 метров в сторону, а потом возвращаться на берег),

3) по возможности нужно подать сигнал бедствия.