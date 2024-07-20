Погода в Калининграде 20 июля

В субботу, 20 июля, в Калининградской области ожидается облачная, но теплая погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +25°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Атмосферное давление немного пониженное — 757 мм рт.ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в столице региона малооблачно, без осадков. Максимальная температура воздуха днём +24,8°С, ночью — до +15,8°С.

Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Калининградской области на 20 июля, в субботу на территории региона неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Ожидается «переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-6 м/с, днём северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днём +22...+26°С».