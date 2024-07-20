Со стены дома в Советске сбивают мурал на тему Тильзитского мира (фото)

В Советске рабочие сбивают мурал со стены дома напротив музея Тильзитского мира. Об этом сообщил очевидец.

Как уточнил очевидец, Фонд капремонта проводит работы по утеплению фасада здания. По этой причине торцевая стена, на которую был нанесен мурал, изображающий встречу императоров Александра I и Наполеона на плоту посреди реки Неман, также будет заново отштукатурена. Будет ли мурал воссоздан после завершения работ, пока неизвестно.

Напомним, мурал на тему Тильзитского мира появился на фасаде дома на ул. Луначарского в Советске в конце 2022 года. Автор работы — художник Сергей Яковлев.