Власти Калининграда предупреждают о перекрытии участка Солнечного бульвара

Власти Калининграда предупреждают о частичном перекрытии движения по Солнечному бульвару. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«С 31 июля по 26 августа будет закрыт для проезда участок Солнечного бульвара от ул. Ген. Павлова до ул. Героя России Р. Филипова. Движение по Солнечному бульвару закроют для обеспечения безопасности при строительстве сетей водоснабжения и канализации к музейному комплексу на Октябрьском острове», — говорится в сообщении.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядную организацию ООО «Смартстрой».