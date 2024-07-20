Кабмин РФ: Калининградская область получит 22 новых школьных автобуса

До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. школьных автобусов. Из них 22 будет направлено в Калининградскую область. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы. В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Как уточняется в приложении к документу, Калининградская область получит 5 автобусов вместимостью 21-24 чел., еще столько же — на 25-31 чел., и 12 автобусов вместимостью более 31 чел. Все транспортные средства — российского производства.