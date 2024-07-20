Очевидец: торговцы с «блошки» заняли часть ул. Баранова у башни «Врангель» (фото)

Торговцы бэушными вещами перебрались с «блошки» на Пролетарской на ул. Баранова. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Барахольщики» заняли часть тротуара на участке от «Дома техники» до башни «Врангель», разложив свой товар по обе стороны пешеходной зоны. «Расширяют свое присутствие», — прокомментировал очевидец.

Напомним, на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова в середине июня появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. Ранее Елена Дятлова уже неоднократно высказывалась по поводу блошиного рынка на Баранова-Пролетарской. В частности, в мае прошлого года она заявила, что автомобили торговцев паркуются на «незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории», и предпринимателей-нелегалов такая ситуация устраивает.

Фото очевидца