Блошиный рынок на углу Баранова и Пролетарской перегородили бетонными блоками (фото)

В Калининграде на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.



«Жители Калининграда должны ответить, нужна им эта торговля или нет, — сообщила Дятлова журналистам. — Если она не нужна, тогда никто покупать не будет. Но есть еще жители домов улицы Ракитной, которым этот „рынок“ мешает. Мы что, возвращаемся в 90-е? Мы прошли по улице Баранова. Это красивая пешеходная зона. Нам нужны картонки и торговля землей? Это не блошиный рынок. Это то, что вызывает возмущение у жителей, которые говорят, что необходимо навести порядок».

Когда журналисты заметили, что бетонные блоки затрудняют не только торговлю, но и размещение автомобилей для горожан, приезжающих отдыхать на Верхнее озеро, Елена Дятлова посоветовала пользоваться платными парковками, либо приезжать на Верхнее озеро на общественном транспорте.

«Во дворах и на „зеленке“ ставить машины также недопустимо», — добавила глава.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Ранее Елена Дятлова уже неоднократно высказывалась по поводу блошиного рынка на Баранова-Пролетарской. В частности, в мае прошлого года она заявила, что автомобили торговцев паркуются на «незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории», и предпринимателей-нелегалов такая ситуация устраивает. В качестве альтернативы для торговли глава предложила использовать площади торгового комплекса «Миллион друзей» и территорию пивоварни на Гагарина.