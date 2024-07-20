Школьники из РФ завоевали четыре «золота» на Международной математической олимпиаде

Школьники из России завоевали четыре золотые и две серебряные медали на 65-й Международной математической олимпиаде (IMO-2024). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Олимпиада проводилась в Великобритании Участники российской сборной выполняли конкурсные испытания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Всего в состязании приняли участие представители 108 стран. Школьники решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В итоге россияне получили четыре золотые медали и две серебряные. А Иван Часовских из города Химки Московской области занял второе место в мире.

Международная математическая олимпиада (IМO — International Mathematical Olympiad) — ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. В 2023 году сборная России завоевала шесть медалей: пять золотых и одну серебряную.