Погода в Калининграде 21 июля

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Днем в воскресенье, 15 июля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +26°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер северный, слабый.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +22°C, ночью +17°C. На востоке области +27°C днём, ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно, без осадков, ветер слабый. Температура утром +19°C. Днем +26°C. Вечером ожидается +22°C. Температура воды: +19,9°C

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

В неофициальном прогнозе телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечается, что в воскресенье в ночные и утренние часы по области возможен приземный туман, в дневные часы в Калининграде и области ожидается +25...+27°С, на побережье и западе региона около +23...+25°С. Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северного направления, 3-7 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает цветении лебеды. Погодные факторы усугубляют возможные аллергические реакции у людей, страдающих аллергией на цветение.

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