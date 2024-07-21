Горбольница № 2 Калининграда ищет врача-офтальмолога через сайт госзакупок

Горбольница № 2 Калининграда объявила аукцион на оказание медицинских услуг «Прием врачом-офтальмологом». В извещении, опубликованном на сайте госзакупок, отмечается, что участвовать в тендере могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.



Начальная цена контракта — 150 тысяч рублей. За эти деньги поставщик должен обеспечить 100 приёмов врача-офтальмолога. Таким образом, один приём оценивается в 1500 рублей.

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Срок действия контракта — с момента заключения договора до 31 декабря 2024 года. В проекте договора отмечается, что приём доктора будет вестись по адресу учреждения-победителя тендера, который указан в лицензии на право деятельности.

Отметим, по данным сайта минздрава области, к горбольнице № 2 относятся поликлиническое отделение № 1 по ул. Дзержинского, 147; поликлиническое отделение № 2 по ул. Огарева, 16-18; поликлиническое отделение № 3 по ул. Алданской.