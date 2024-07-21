Горбольница № 2 Калининграда ищет врача-офтальмолога через сайт госзакупок

Горбольница № 2 Калининграда объявила аукцион на оказание медицинских услуг «Прием врачом-офтальмологом». В извещении, опубликованном на сайте госзакупок, отмечается, что участвовать в тендере могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена контракта — 150 тысяч рублей. За эти деньги поставщик должен обеспечить 100 приёмов врача-офтальмолога. Таким образом, один приём оценивается в 1500 рублей.

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Срок действия контракта — с момента заключения договора до 31 декабря 2024 года. В проекте договора отмечается, что приём доктора будет вестись по адресу учреждения-победителя тендера, который указан в лицензии на право деятельности.

Отметим, по данным сайта минздрава области, к горбольнице № 2 относятся поликлиническое отделение № 1 по ул. Дзержинского, 147; поликлиническое отделение № 2 по ул. Огарева, 16-18; поликлиническое отделение № 3 по ул. Алданской.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter