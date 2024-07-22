Погода в Калининграде 22 июля

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Днем в понедельник, 22 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +30°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, штиль.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +28°C, ночью +17°C, возможны дожди. На востоке области +30°C днём, ночью +14°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром и днём облачно, без осадков. Температура утром +21°C. Днем +29°C. Вечером облачно, небольшой дождь, температура +24°C, ветер слабый.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник в ночные и утренние часы по области ожидается туман. Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +27...+29°С, на побережье и западе региона до +24...+27°С. Переменная облачность, во второй половине дня и в вечерние часы ожидаются периодические дожди с вероятностью гроз (в особенности на юго-западе региона, в том числе в Калининграде). Ветер переменный с северо-восточного/юго-восточного утром на юго-западный/северо-западный к вечеру, 3-8 м/с, при осадках порывистый.

Портал «Метеонова» сообщает о цветении лебеды. Погодные факторы не окажут серьезного влияние на снижение пыления, что может привести к аллергическим реакциям у людей, страдающих аллергией на цветение.

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