Эксперты: меры поддержки не помогли переломить негативные тенденции в демографии

Существующие сейчас в России меры поддержки рождаемости оказались эффективными только частично, и в перспективе их необходимо адаптировать под потребности разных типов семей и особенности экономического развития регионов РФ. Как пишет «Коммерсант», такие выводы делают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в новом докладе о демографической политике.



Жителям аграрных регионов нужны денежные выплаты и немонетарная поддержка — выдача земельных участков. Жителям промышленных регионов — рост доходов семей и доступное жилье без высокой кредитной нагрузки и поддержка развития детей (образование и т. д), полагают эксперты. «Однако в третьем типе территорий, постиндустриальных, растет доля домохозяйств, состоящих из одного человека, и повлиять на это мерами госполитики, судя по всему, вряд ли реально», — отмечает «Коммерсант».

Последние 15 лет Правительство РФ наращивает расходы на поддержку рождаемости. В 2008 году стартовала программа материнского капитала, в 2018 году её сделали доступной родившим первенца, а также ввели выплаты для семей с невысокими доходами. В 2019 году для семей с детьми улучшили условия льготной ипотеки. В общей сложности ежегодные расходы федерального бюджета на меры, которые можно отнести к пронаталистским, превышают 2 трлн руб. Ряд регионов также тратит средства своих бюджетов на собственные программы.

Рекордное число родившихся в постсоветской истории России было зафиксировано в 2014 году (1,943 млн), после этого показатель ежегодно снижался. В 2023 году он сократился до исторического минимума с 1999 года: в прошлом году в России родилось 1,264 млн детей. В перспективе, по данным среднего варианта демографического прогноза Росстата, рождаемость в РФ продолжит снижаться и к 2027 году сократится до 1 млн 140,4 тыс. младенцев. Рост этого показателя возможен только с 2028 года, следует из оценок ведомства.