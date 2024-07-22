«Жаркое начало, умеренное продолжение»: синоптики прогнозируют до плюс 29°С

На предстоящей неделе синоптики ожидают жаркую температуру в понедельник и ощутимое падение температурного фона во вторник и среду. Вечером в понедельник существует вероятность дождей и гроз. Периодические дожди ожидаются и в первой половине вторника, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В понедельник в дневные часы в Калининграде и области воздух прогреется до +27...+29°С, а на побережье и западе региона температура составит около +24...+27°С. «Переменная облачность, во второй половине дня и в вечерние часы ожидаются периодические дожди с вероятностью гроз (в особенности на юго-западе региона, в том числе в Калининграде)», — сообщают синоптики.

Во вторник днём температура по области составит около +19...+23°С. Синоптики отмечают, что на побережье и западе региона будет прохладнее, чем на востоке. «Облачно с прояснениями (прояснения преимущественно в вечерние часы). В ночные, утренние и дневные часы вероятны периодические дожди. Вечером без существенных осадков», — отмечает телеграм-канал.

С утра в среду вероятен приземный туман. Днём воздух в регионе прогреется до +23...+25°С (на побережье и западе области около +20...+23°С). Синоптики не исключают возможность локальных кратковременных дождей.

По предварительным данным во вторую половину недели сохранится умеренный температурный фон. Температура воздуха в четверг и пятницу может составить около +20...+25°. «Уже на выходные в сценариях метеорологических моделей присутствует вынос тропической воздушной массы с повышением температур до +27...+30°С и более», — добавили синоптики.