«Мир» не работает: жители Краснознаменска не могут расплатиться на АЗС

«Мир» не работает: жители Краснознаменска не могут расплатиться на АЗС
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Жители Краснознаменска Калининградской области пожаловались на качество обслуживания на АЗС, принадлежащей компании «Калининграднефтепродукт» (дочерняя компания «Сургутнефтегаза»). По их словам, один терминал часто выходит из строя, а второй не принимает купюры нового образца и карты «Мир». О проблеме «Новому Калининграду» сообщил местный житель Сергей Кухта.

«На этой заправке нет оператора. При этом один из двух терминалов регулярно ломается. Вот и сейчас он не работает, — заявил Кухта. — Второй терминал отказывается проводить операции через карту „Мир“. Дело в том, что АЗС „Сургутнефтегаза“ — единственная круглосуточная заправка в районе. Остальные до восьми вечера работают. И что жителям делать? Тащиться за десятки километров в другой район?»

Представитель компании «Калининграднефтепродукт» подтвердил «Новому Калининграду», что на сегодняшний день в Краснознаменске работает всего один терминал АЗС. По его словам, карты «Мир» «не дружат с топливными картами и с банковскими картами других систем».

«У нас там разнесены карты „Мир“ на одну сторону, а другие банковские и топливные карты на другую сторону. В том терминале самообслуживания, где обслуживаются карты „Мир“, не работают печатающие устройства. Сейчас — он закрыт. Но если у вас другой возможности оплатить нет, свяжитесь с операторами, они этот ТСО разблокируют, но в этом случае вы не получите кассового чека. То есть, в принципе, можно заправиться, но без кассового чека. Если это вас устроит, то операторы могут это сделать».

Что касается замены оборудования, то оно в ближайшее время, как уточнили в компании, не предвидится.

«Ремонт предвидится. Сегодня планируем, что отремонтируем это оборудование. Но замена не предвидится, потому что фирма, которая отвечает за это оборудование, французская Ingenico, в связи с санкциями ушла из России, поэтому модернизировать мы ничего не можем. Сами мучаемся вот таким образом», - заключил представитель «Калининграднефтепродукта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter