«Мир» не работает: жители Краснознаменска не могут расплатиться на АЗС

Жители Краснознаменска Калининградской области пожаловались на качество обслуживания на АЗС, принадлежащей компании «Калининграднефтепродукт» (дочерняя компания «Сургутнефтегаза»). По их словам, один терминал часто выходит из строя, а второй не принимает купюры нового образца и карты «Мир». О проблеме «Новому Калининграду» сообщил местный житель Сергей Кухта.



«На этой заправке нет оператора. При этом один из двух терминалов регулярно ломается. Вот и сейчас он не работает, — заявил Кухта. — Второй терминал отказывается проводить операции через карту „Мир“. Дело в том, что АЗС „Сургутнефтегаза“ — единственная круглосуточная заправка в районе. Остальные до восьми вечера работают. И что жителям делать? Тащиться за десятки километров в другой район?»

Представитель компании «Калининграднефтепродукт» подтвердил «Новому Калининграду», что на сегодняшний день в Краснознаменске работает всего один терминал АЗС. По его словам, карты «Мир» «не дружат с топливными картами и с банковскими картами других систем».

«У нас там разнесены карты „Мир“ на одну сторону, а другие банковские и топливные карты на другую сторону. В том терминале самообслуживания, где обслуживаются карты „Мир“, не работают печатающие устройства. Сейчас — он закрыт. Но если у вас другой возможности оплатить нет, свяжитесь с операторами, они этот ТСО разблокируют, но в этом случае вы не получите кассового чека. То есть, в принципе, можно заправиться, но без кассового чека. Если это вас устроит, то операторы могут это сделать».

Что касается замены оборудования, то оно в ближайшее время, как уточнили в компании, не предвидится.

«Ремонт предвидится. Сегодня планируем, что отремонтируем это оборудование. Но замена не предвидится, потому что фирма, которая отвечает за это оборудование, французская Ingenico, в связи с санкциями ушла из России, поэтому модернизировать мы ничего не можем. Сами мучаемся вот таким образом», - заключил представитель «Калининграднефтепродукта».