В России предложили селить в общежития только малоимущих студентов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил предоставлять общежития только малоимущим и находящимся в трудной жизненной ситуации студентам, а для остальных создать новый вид жилья. Об этом пишет «Интерфакс» в понедельник, 22 июля.



«Общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Общежитие должно остаться для таких категорий студентов», — сказал Фальков на совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

«Поймите тоже университеты правильно: у них в нормативе стоимости обучения на обновление общежитий нет», — подчеркнул Фальков.

Он предложил создать еще один вид жилья для студентов, «отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться с тем, чтобы регулярно университеты имели возможность проводить текущий капитальный ремонт общежитий».

По мнению Фалькова, цена на такой вид жилья должна быть выше, чем на общежития, но ниже, чем на все остальное временное жилье.