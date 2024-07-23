Погода в Калининграде 23 июля

Погода в Калининграде 23 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём во вторник, 23 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +22°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, штиль.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +21°C, ночью +18°C, возможны дожди. На востоке области — до +23°C днём, ночью — до +18°C. В ночные часы на территории области возможны умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во утром и днём будет пасмурно, при этом днём возможны осадки. Температура утром составит +20,2°C, днем +21°C, вечером опустится до +17,2°C. Ветер — с порывами до 2 м/с, влажность — 94%.

Согласно прогнозу в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник «в дневные часы по области около +19...+23°С (на побережье и западе региона — прохладнее, на востоке области — теплее). Облачно с прояснениями (прояснения преимущественно в вечерние часы). В ночные, утренние и дневные часы вероятны периодические дожди. Вечером без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с (в особенности на побережье и западе региона)».

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