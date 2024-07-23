В «Водоканале» назвали причины переполнения коллектора на ул. Краснокаменной (фото)

Канализационный коллектор на ул. Краснокаменной в Калининграде переполняется в период обильных осадков из-за «незаконной врезки ливневой системы дома в центральную канализационную систему». Об этом сообщили в Telegram-канале «Водоканала».



Осадки, стекающие с крыш домов, уходят в трубы, которые подключены к колодцу дома (его обслуживает управляющая компания). Из колодца дома вода поступает в колодец хозяйственно-бытовой канализации областного «Водоканала». «Осуществлена незаконная врезка ливневой системы дома в центральную канализационную систему», — уточнили в организации.

«Помимо этого, в колодец у дома осуществляется слив отходов жизнедеятельности жителей дома. Так как этот колодец соединен в последующем с центральными сетями, то все скопления отходов и ливневых стоков попадают в хозяйственно-бытовую канализацию областного «Водоканала», — говорится в сообщении.

В результате в период обильных осадков канализационные колодцы переполняются. Бригады областного «Водоканала» приезжают для его прочистки. Для решения этого вопроса ливневую систему дома необходимо подключить к центральной ливневой канализации, минуя хозяйственно-бытовую. Этот вопрос вне зоны ответственности областного «Водоканала», подчеркнули в организации. Обращение в администрацию Калининграда по просьбе жителей может направить управляющая компания.

В феврале на ул. Краснокаменной в Калининграде прорвало канализацию. Причиной стал засор, который привёл к переливу.