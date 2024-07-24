Погода в Калининграде 24 июля

Днём в среду, 24 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода, возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха днем составит +25°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, ветер — северный со скоростью 2 м/с.

По данным синоптиков, в приморских муниципалитетах днём ожидается до +22°C, ночью до +15°C, днём возможны слабые дожди. На востоке области — до +27°C днём, ночью — до +11°C. Там также возможны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду утром будет солнечно, +20,3°C. Днём столбик термометра повысится до +22°C, при этом возможен дождь. Вечером похолодает до +17,5°C. Ветер — с порывами до 2 м/с, северо-восточный, влажность — 74%.

Согласно прогнозу в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду в «утренние часы по области вероятен приземный туман. В дневные часы в Калининграде и области около +23...+25°С (на побережье и западе области около +20...+23°С), переменная облачность, и не исключены локальные кратковременные дожди (в особенности в вечерние часы на западе региона). Ветер преимущественно северо-западный и северный, 3-7 м/с».