В приморских округах ввели карантин из-за бактериального ожога растений

В трёх приморских муниципалитетах Калининградской области ввели карантин из-за бактериального ожога растений. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Очаг инфекции обнаружили на земельном участке рядом с посёлком Романово Зеленоградского округа. Там сотрудники надзорного органа обнаружили заражение боярышника. В фитосанитарных целях ведомство ввело карантин сразу в трёх муниципальных образованиях региона, расположенных возле моря. Помимо Зеленоградского, в этот список вошли Светлогорский и Пионерский городские округа.

«На период действия карантинного фитосанитарного режима утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции. Правообладатель земельного участка должен провести мероприятия по ликвидации заражённого растения боярышника», — говорится в релизе. Отмечается, что основанием для снятия карантинного режима является отсутствие возбудителя бактериального ожога растений в течение трёх лет.

В том же посёлке Романово специалисты Россельхознадзора обнаружили очаг потивируса шарки (оспы) слив. В связи с этим ведомство также ввело карантин на территории Зеленоградского округа. Владельца земельного участка обязали ликвидировать заражённые растения. Фитосанитарные ограничения, как и в первом случае, продлятся минимум три года.