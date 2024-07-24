«Победа» увеличивает число авиарейсов между Санкт-Петербургом и Калининградом

Лоукостер «Победа» с 1 августа увеличивает частоту полётов из Санкт-Петербурга в Калининград в пиковый сезон спроса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В течение августа 2024 года «Победа» будет выполнять между Санкт-Петербургом и Калининградом 4 рейса в сутки, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Дополнительный ежедневный утренний рейс DP 589 будет вылетать из северной столицы в 08:45, а прибывать в Калининград в 09:40 по местному времени».

Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.flypobeda.ru и в мобильном приложении.