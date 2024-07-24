За полгода в регионе сдали на права с первого раза лишь 7% учеников автошкол

За 6 месяцев 2024 года в Калининградской области смогли сдать экзамен на водительские права с первого раза чуть более 7% выпускников автошкол. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

«Учебными организациями в составе групп предоставлено 4528 кандидатов в водители, из них 324 человека (7,14%) сдали экзамены с первого раза. Всего через единый портал государственных и муниципальных услуг подано 20477 заявок, из них 13985 по регистрации автомототранспортных средств и 6492 по выдаче водительских удостоверений», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что за 6 месяцев 2024 года совершено 62337 операций по выдаче водительских удостоверений и регистрации автомототранспортных средств, из них: 43701 регистрационных действий и 18636 по выдаче, замене водительских удостоверений.