Прокуратура выявила нарушения почти на каждом муниципальном пляже области

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Прокуратура выявила нарушения при организации мест купания на городских пляжах в Зеленоградске, Багратионовске, Мамоново, Правдинске, Железнодорожном, Светлогорске, Янтарном, Пионерском и других городах. После вмешательства прокуроров нарушения устранены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Практически на каждом муниципальном пляже выявлены нарушения, связанные с размещением спасательного оборудования и обязательной информации. В Правдинске и Светлогорске прокуроры установили факты непрохождения спасателями специального обучения и отсутствие документов, подтверждающих квалификацию. Прокурором города Советска приняты меры в связи с отсутствием ограждения причала на набережной вдоль реки Неман», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в Краснознаменском районе по итогам проверки в связи с гибелью ребенка в суд направлен иск о возложении на администрацию округа обязанности разработать и согласовать правила эксплуатации гидротехнического сооружения. Напомним, в конце марта в Краснознаменске упал с плотины и утонул 6-летний мальчик.

Фото пресс-службы областной прокуратуры


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