Горвласти: транспортное приложение Go2Bus не поддерживается, создан новый сервис

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Приложение для отслеживания общественного транспорта Go2Bus больше не поддерживается. В данный момент создан новый сервис Go2Bus, который доступен по ссылке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Новый сервис можно использовать в том числе как веб-приложение, если добавить ярлык на главный экран телефона. «Разработчики просят ознакомиться с их новым решением и по возможности дать обратную связь о его функциональности и удобстве. В будущем сервис обещают доработать до стандартного приложения», — отмечают горвласти.

Как напоминают в мэрии, Go2Bus — это официальное приложение «АСК-навигации», сервиса который используется калининградским МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».

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