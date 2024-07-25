На Янтарном комбинате добыли самый лёгкий в этом году самородок (фото)

На Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли самый легкий с начала этого года самородок. Как сообщает пресс-служба предприятия, камень получил название «Петропавловский». Он стал шестым самородком, добытым в этом сезоне, его вес составил всего 1038 г.



«Статус уникального получает янтарь весом более одного килограмма. „Петропавловский“ изначально весил 1048 гр. После очистки от горных пород, мытья и сушки его окончательный вес составил 1038 гр. Таким образом, судьбу решили всего 38 граммов», — сообщили на комбинате. В пресс-службе также пояснили, что камень назван в честь праздника Петра и Павла: «Традиция [называть камни] существует на Калининградском янтарном комбинате с 2017 года. Имена самородкам даются коллегиально в честь праздников, памятных дат и событий, произошедших в день (или накануне) добычи камня».

«Петропавловский», как и все найденные самородки, в ближайшее время отправится в Гохран России для экспертной оценки. Если камень не признают драгоценным, он займет место в коллекционном собрании предприятия.

Камень вошёл в число четырех самых лёгких самородков. В этот список также входят «Суворов», «Радонежский» и «Танкист» (он является самым легким самородком за всю современную историю янтарного промысла, его вес составляет ровно 1000 гр.). Крупнейшим из найденных в 2024 году является самородок «Героический» весом 1438 граммов.

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината